Séoul critique de nouveaux tirs de Pyongyang dans la zone tampon

Pyongyang a considérablement intensifié ses lancements de missiles et exercices militaires ces dernières semaines, alors que Séoul et Washington affirment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est sur le point de mener ce qui serait le septième essai nucléaire de son pays. Le Nord a procédé mardi soir à environ 250 tirs, a déclaré l'état-major interarmées sud-coréen (JCS), en qualifiant cela de "violation manifeste" de l'accord de 2018, selon Yonhap. "Nous demandons instamment à la Corée du Nord de cesser immédiatement ses actions", a ajouté le JCS dans un communiqué diffusé par Yonhap. "Les provocations continues de la Corée du Nord sont des actions qui sapent la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et de la communauté internationale", a-t-il poursuivi. Pyongyang a déclaré mercredi que ses tirs d'artillerie étaient destinés à contrer "l'exercice de guerre de l'ennemi contre le Nord" le long de la frontière. L'armée sud-coréenne "a tiré des dizaines d'obus de lance-roquettes multiples dans la zone de front... de 9h55 à 17h22 le 18 octobre", a annoncé un porte-parole de l'état-major général de l'Armée populaire coréenne (APC) dans un communiqué repris par l'agence de presse officielle KCNA. "Les unités de l'APC sur les fronts est et ouest ont effectué des tirs d'avertissement vers les mers occidentale et orientale dans la nuit du 18 octobre, dans le cadre d'une puissante réplique militaire." La Corée du Nord avait déjà procédé à des tirs d'artillerie dans la zone tampon la semaine dernière. (Belga)