Anvers se sépare de son meneur américain Maurice Watson, d'un commun accord

Watson, 29 ans, était arrivé chez les Giants l'été dernier. En deux matches de championnat cette saison, il a compilé 9,5 points, 8 assists et 3 rebonds en 29,5 minutes de moyenne. Il jouera son dernier match avec Anvers samedi à Malines. "Le club espère présenter un remplaçant le plus rapidement possible. Nous souhaitons à Maurice beaucoup de succès dans la suite de sa carrière", a écrit le club dans son communiqué. (Belga)