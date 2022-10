Climat - La princesse Esmeralda et des activistes pour le climat manifestent au Sommet européen

(Belga) Le groupe de lutte face au changement climatique "Rise for Climate", accompagné d'une délégation issue de la forêt amazonienne et de différentes ONG, ainsi que la princesse Esmeralda, ont mené une action jeudi en fin de journée, dans le cadre du Sommet européen qui se déroule à Bruxelles. Les militants ont fait entendre leur voix dans le quartier de Schuman pour que la crise climatique ne soit pas oubliée.

Une cinquantaine d'activistes pour le climat se sont rassemblés jeudi vers 17h30 pour rappeler à l'Europe qu'elle ne peut pas occulter la crise climatique lorsqu'elle fait face à une crise énergétique. Des représentants brésiliens de la forêt amazonienne sont arrivés vêtus de leurs tenues traditionnelles. "Les solutions à court terme de la crise énergétique ne peuvent pas remplacer les mesures à long terme pour la crise climatique. Nous rappelons aux dirigeants européens que l'impact climatique est déjà là et qu'il durera", a expliqué Tom Boyle de Climate Action Network Europe. "La crise et la transition énergétiques actuelles doivent être socialement équitables et solidaires. L'Union européenne doit aider les plus vulnérables", a-t-il ajouté. Ce dimanche se tiendra une nouvelle grande marche pour le climat à Bruxelles, à l'initiative de la Coalition climat, pour revendiquer une justice climatique et sociale. (Belga)