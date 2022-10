De Bijenkorf.be élue meilleure boutique en ligne active en Belgique

De Bijenkorf.be l'a emporté sur les autres nominés, à savoir Blancheporte, Gofluo, Sleepworld et Bpost. L'"award" de la meilleure boutique en ligne est également assorti d'un prix d'une valeur de 5.000 euros, offert par PostNL. Le jury a été séduit par l'approche de De Bijenkorf.be, "une boutique en ligne extrêmement professionnelle, où le client occupe une place centrale à tous les niveaux." D'autres distinctions ont été décernées jeudi soir comme le prix de la durabilité à l'entreprise Rajapack.be, basée à Tongres et spécialisée dans les emballages durables, les produits de bureau et les fournitures d'entrepôt. Le "BeCommerce Innovation Award" et le "BeCommerce Logistics Award" sont tous deux revenus à Bpost alors que le "BeCommerce Public Award" a été attribué à Sleepworld, une entreprise familiale belge qui propose des accessoires pour le sommeil. (Belga)