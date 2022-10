European Open - David Goffin heureux d'avoir appliqué la bonne tactique contre Diego Schwartzman

"Le premier match, j'ai joué 3 heures, ici j'ai joué moins de deux heures, je suis content d'avoir un peu épargné mes jambes pour le prochain tour", a confié David Goffin sur le court alors que son prochain adversaire sera le Français Richard Gasquet (ATP 82) vainqueur de la première édition à Anvers en 2016. "Contre Diego, c'est toujours de longs échanges et je n'aurais jamais tenu trois heures. J'ai essayé de raccourcir les échanges et d'être plus agressif que lui. J'ai essayé de jouer les longs de ligne, d'aller au filet et d'être agressif. C'était la clé contre lui. Je savais exactement ce que je devais faire et je suis très heureux de l'avoir fait. Je suis très content de ma prestation", a ajouté le numéro 1 belge, libéré dans la seconde manche. "C'était une grosse bataille dans le premier set et le gagner en finissant très bien dans le tie-break au filet à 6-3 avec un très bon point pour finir m'a donné de la confiance pour le deuxième set. J'ai continué à jouer fort agressif en utilisant mon coup droit long de ligne et j'ai commencé à mieux servir aussi. Cela m'a donné plus de points faciles. Du coup, j'étais plus relâché. C'était vraiment la tactique à appliquer contre lui et je l'ai fait jusqu'au bout." (Belga)