Jupiler Pro League - Douche froide pour Anderlecht à Zulte Waregem au bout d'un duel acharné

Zulte Waregem a cueilli à froid les Anderlechtois avec un but de Vossen de la tête, sur un centre de Miroshi repris dans le coin du but d'un Van Crombrugghe cloué au sol (1-0, 5e). Vossen a ensuite frappé le poteau sur une contre-attaque, gêné par le retour de Vertonghen (9e), qui a lui-même tenté sa chance de loin plus tard (21e). Vossen s'est mué en défenseur pour repousser une tête de Murillo sur corner (29e), avant qu'Offor ne frappe lui-même la barre transversale (31e). L'arbitre, avec l'assistance vidéo, s'est alors mué en protagoniste, annulant un but de Fabio Silva (33e) pour accorder un pénalty aux Anderlechtois, finalement transformé par le même Fabio Silva (1-1, 41e). Avant le repos, un carton rouge infligé à Zeno Debast a été annulé après avoir revisionné l'action. Au retour des vestiaires, Vertonghen a réussi à joindre Verschaeren qui a déposé le ballon pour Diawara au point de pénalty, le Guinéen concluant adroitement pour mettre Anderlecht aux commandes (1-2, 58e). Sur un terrain de moins en moins praticable, Fabio Silva a ensuite perdu un face-à-face avec Bostyn (67e). Réduit à dix après l'exclusion d'Arnstad pour un coup de coude, le Sporting s'est laissé surprendre par une tête de Sissako, laissé seul sur un corner (2-2, 81e). Sous une pluie battante, Gano a infligé le coup de grâce aux Bruxellois, reprenant d'une tête décroisée un centre de Ciranni dans le temps additionnel (3-2, 90e+5). Zulte se remet dans la course au maintien et revient à hauteur de trois rivaux avec 11 points. Anderlecht est hors des playoffs, 9e avec 16 points. (Belga)