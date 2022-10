Koen Naert et Bashir Abdi seront présents au départ samedi

(Belga) Koen Naert et Bashir Abdi seront tous les deux présents au départ du Brussels Ekiden, la course de marathon en relais, samedi à Bruxelles, ont confirmé les organisateurs jeudi.

Plus de 800 équipes seront au départ samedi à 13h00 au stade Roi Baudouin. Ancien champion d'Europe du marathon, Naert va courir avec son club l'Excelsior Bruxelles, qui fait partie des favoris pour la victoire. Abdi, détenteur du record d'Europe du marathon, sera lui présent avec une équipe de 'Tous à Bord', où les coureurs poussent un buggy transportant une personne à mobilité réduite. Lors de l'Ekiden, les premier et troisième coureurs doivent parcourir chacun 5 km, les deuxième et quatrième coureurs 10 km et le cinquième et dernier coureur les 7,195 km restants. (Belga)