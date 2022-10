Le Danois Mikkel Honoré rejoint EF Education-EasyPost

"Mikkel Honoré a été libéré de son contrat, le laissant libre de rejoindre une autre équipe", a communiqué Quick-Step Alpha Vynil. Le Danois de 25 ans a roulé depuis 2018 pour la formation belge y décrochant ses deux succès en carrière, l'an dernier avec des victoires à la Semaine Coppi & Bartali et au Tour du pays Basque. Un peu plus tard, EF Education-EasyPost a officialisé l'arrivée de Mikkel Honoré en ses rangs pour la saison prochaine. "Je peux rouler sur presque tous les terrains et je pense pouvoir apporter de la bonne humeur et une bonne ambiance dans l'équipe", a commenté le polyvalent danois dans le communiqué de sa nouvelle équipe. "J'adore courir et me porter à l'attaque. Je suis très enthousiaste de rejoindre EF où j'espère avoir plus d'opportunités. Je suis très impatient de pouvoir entamer des courses avec un plan pour gagner. Je sais que j'ai le niveau et les capacités pour le faire". (Belga)