Michel D'Hooghe estime qu'Evenepoel incarne une "année sportive en or pour la Belgique"

(Belga) Membre du jury du Trophée National du Mérite Sportif, Michel D'Hooghe estime que Remco Evenepoel, le vainqueur de la 94e édition annoncé jeudi, incarne parfaitement une "année sportive en or pour la Belgique".

"Cela a été l'un des choix les plus faciles pour le jury même si cette année sportive ne s'est pas résumée à Remco Evenepoel. Cette année 2022 a été dorée pour le sport belge. Bart Swings a par exemple réalisé des performances fantastiques", a dit l'ancien président de la fédération belge de football. "Il y a eu près de 50 performances exceptionnelles cette année mais personne ne sera surpris que le jury se soit rapidement mis d'accord. Pour tout ce qu'il a accompli, Remco Evenepoel est un vainqueur unanime. Il a connu une saison incroyable et ne peut décrocher ce trophée qu'une fois en carrière. Son année a été tellement extraordinaire qu'il n'y avait pas de discussion." Michel D'Hooghe connait le natif de Schepdaal depuis quelques années. "J'ai fait sa connaissance lors d'une course chez les juniors à Damme, il y a près de cinq ans. Ce n'était alors qu'un simple coureur. En rentrant chez moi, j'ai dit à ma femme que je pensais avoir vu un gamin capable d'atteindre les sommets. Depuis lors, il a effectivement réalisé des performances de classe mondiale. En Australie (aux Mondiaux, ndlr), il a simplement faussé compagnie à tout le monde. Un exploit à part dans l'histoire du sport belge." (Belga)