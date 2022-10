Pays-Bas: un foyer de grippe aviaire découvert dans un élevage de 300.000 volailles

(Belga) Un foyer de grippe aviaire a été détecté dans une exploitation comptant quelque 300.000 poules pondeuses dans le village de Heythuysen, dans la province du Limbourg néerlandais, situé non loin de la frontière belge, a indiqué jeudi le ministère néerlandais de l'Agriculture, de la Nature et de la Sécurité alimentaire.

Il s'agit de la plus grande contamination par le virus hautement pathogène de l'influenza aviaire, d'après l'autorité néerlandaise de sécurité alimentaire (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - NVWA), l'équivalent de l'Afsca en Belgique. Les autorités vont dès à présent procéder à l'abattage de tous les volatiles afin de prévenir toute diffusion du virus au-delà de ce foyer. Aucun autre élevage n'est situé dans un rayon d'un kilomètre autour de l'exploitation contaminée. Cinq élevages avicoles se trouvent par contre dans un rayon de trois kilomètres. Les animaux y seront soumis à un dépistage de la grippe aviaire. Dans une zone de 10 kilomètres autour du foyer, les autorités néerlandaises dénombrent 128 exploitations de volaille. Une interdiction de transport de volaille a été instaurée dans ce périmètre tandis qu'il est interdit d'y chasser les canards. Au total, près de six millions de volailles ont été abattues en l'espace d'un an aux Pays-Bas dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, ce qui, selon la NVWA, fait de 2022 l'année la plus meurtrière depuis 2003, lorsque plus de 30 millions d'animaux avaient dû être abattus. (Belga)