Qualifications Euro de futsal dames - Lourdement battue par la Finlande, la Belgique ne peut plus se qualifier pour l'Euro

Déjà corrigée par l'Espagne mercredi (14-0), la Belgique a subi une nouvelle correction jeudi face au pays-hôte de ce groupe de qualification. Menées 6-0 au repos, les joueuses de Niki De Cock ont encaissé trois buts supplémentaires en seconde période pour s'incliner 9-0 Dans l'autre match du groupe, l'Espagne s'est imposée 6-1 contre la Suède. Dernière du groupe avec 0 point, la Belgique est déjà éliminée de la course à la qualification avant d'affronter la Suède samedi à 11h00 pour son troisième et dernier match. Seul le vainqueur du groupe accèdera au Final Four, prévu en mars 2023 mais dont le lieu doit encore être déterminé. Ce sera la troisième édition de ce championnat d'Europe féminin de futsal. L'Espagne a remporté la première édition en 2019. La Belgique avait été éliminée au premier tour de qualification de la première édition et au 2e tour de qualification lors de la deuxième édition. (Belga)