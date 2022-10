Quinten Hermans remporte le cyclocross d'Ardoye en solitaire

Parti seul dans le 5e des 9 tours, Hermans a augmenté son avantage au fil de la course pour finalement s'imposer avec 45 secondes d'avance sur Orts tandis que Sweeck a complété le podium à plus d'une minute. Le Néerlandais Mees Hendrikx et Emiel Verstrynge complètent le top 5. Chez les dames, la victoire est revenue à la Hongroise Kata Blanka Vas après un effort de cinq tours en solitaire. Les Néerlandaises Shirin van Aanroij et Aniek van Alphen complètent le podium devant Marion Norbert Riberolle qui termine 4e et meilleure Belge. La championne de Belgique Sanne Cant se classe 7e. (Belga)