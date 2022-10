TC Tournai - Six ans de prison requis pour un braquage dans une station-service à Beloeil

M.C était accompagné d'un autre homme. Il disculpe M.H (29 ans), coprévenu. Ce dernier prétend qu'il n'est pas le second auteur. Le ministère public admet qu'il n'a pas assez de preuve contre lui et sollicite son acquittement. Le 16 juillet 2021, vers 18h50, deux hommes armés sont entrés dans le magasin de la station-service pour réclamer la caisse. La scène a duré vingt-sept secondes et a été filmée. On y voit un homme qui tient une arme baissée sur le sol et un autre qui vise la tête de la commerçante, paniquée, car elle n'arrivait pas à ouvrir la caisse. M.C, qui a utilisé son propre véhicule pour se rendre d'Hensies à Aubechies, prétend qu'il a été obligé de commettre ce hold-up, en raison d'une dette de 1.500 euros qu'il devait rembourser à des gens dangereux et menaçants, endéans les 24 heures. Il ajoute que sa compagne a été menacée, après les faits. Son avocat a plaidé une peine, assortie d'un sursis probatoire. M.C est détenu, il était sorti de prison en 2019. L'avocate de M.H a plaidé l'acquittement. Le prévenu déclare qu'il n'a pas quitté Colfontaine ce jour-là. Le jugement sera prononcé le 7 novembre. (Belga)