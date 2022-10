Thomas Meunier opéré d'une fracture de la pommette, sa Coupe du monde en danger

Meunier, 31 ans, a été remplacé après une heure de jeu mercredi lors de la victoire 0-2 de Dortmund à Hanovre en Coupe d'Allemagne. Touché au visage, le Diable Rouge souffre d'une fracture de la pommette et a été opéré avec succès jeudi. Dans son communiqué, le Borussia a précisé que le latéral droit sera absent jusqu'à la trêve de la Coupe du monde et que le Diable Rouge est "plein d'espoir de pouvoir participer à la Coupe du monde avec la Belgique à la fin de l'année." Le natif de Saint-Ode est désormais lancé dans une course contre-la-montre afin d'être prêt pour l'entrée en lice de la Belgique au Mondial le 23 novembre prochain contre le Canada dans le groupe F. Les Diables Rouges affronteront ensuite le Maroc (27 novembre) et la Croatie (1er décembre). Les Diables Rouges se retrouveront à Tubize le 14 novembre avant de s'envoler vers le Qatar, avec un passage par le Koweït pour y affronter l'Égypte en amical le 18 et peaufiner les réglages en vue du premier match du Mondial. Une éventuelle absence de Meunier serait un coup dur pour le sélectionneur Roberto Martinez qui pourrait aussi être privé d'un autre latéral: Alexis Saelemaekers, victime d'une rupture partielle du ligament collatéral au genou avec l'AC Milan. (Belga)