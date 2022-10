Toms Skujins prolonge chez Trek-Segafredo jusqu'en 2024

Skujins, 31 ans, est présent chez Trek-Segafredo depuis 2018 après deux saisons passées chez Cannondale-Drapac. Le Letton a décroché 11 succès au cours de sa carrière dont un cette saison en remportant le titre de champion de Lettonie du contre-la-montre. "Je me sens bien ici et il n'y a pas d'autre équipe pour laquelle j'aimerais rouler. Je progresse chaque année et je suis encore plus armé pour aider l'équipe qu'il y a cinq ans. Mon ambition reste de gagner une étape dans un grand Tour", a réagi le Letton, cité dans le communiqué. Skujins compte quatre équipiers belges chez Trek-Segafredo avec Jasper Stuyven, Edward Theuns, Otto Vergaerde et Thibau Nys. (Belga)