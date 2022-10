Un méli-mélo de nuages, d'averses et d'éclaircies

Pendant la soirée et en cours de nuit, le temps sera variable mêlant éclaircies, périodes nuageuses et pluie (parfois intense et orageuse). Les minima se situeront entre 12 degrés en Ardenne et 15 degrés ailleurs. Vendredi, le temps sera instable principalement dans la moitié est du pays. Quelques pluies seront d'abord possibles dans le sud-est avant le développement d'averses éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. Dans le centre et surtout dans l'ouest, le temps sera pratiquement sec avec de régulières et larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 15 et 21 degrés, sous un vent modéré de sud-sud-ouest. Samedi, le temps restera souvent sec sous une nébulosité variable. Une averse restera toutefois possible sur la région côtière. En Ardenne, la journée débutera sous la grisaille avec la possibilité d'un peu de bruine. Les maxima évolueront entre 16 et 19 degrés. Dimanche, les éclaircies feront le retour après quelques pluies matinales. Le thermomètre flirtera avec les 20 degrés. (Belga)