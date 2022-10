WTA Rouen - Maryna Zanevska qualifiée pour les quarts de finale

La numéro 3 belge, 85e mondiale, 29 ans, a écarté de sa route au deuxième tour, et non sans mal, la jeune Française de 19 ans Elsa Jacquemot (WTA 196) en deux sets - 7-6 (11/9), 6-4 - et deux heures de jeu (2h03), sur sa 7e balle de match. Au premier tour, Maryna Zanevska avait surpris l'ancienne numéro 5 mondiale, l'Italienne Sara Errani (WTA 106) en trois sets - 7-5, 6-7 (4/7), 7-5 - et 2 heures 49 minutes. Pour une place en demi-finales, Maryna Zanevska devra battre la 117e joueuse du monde, l'Américaine de 20 ans, Catherine McNally, issue des qualifications. (Belga)