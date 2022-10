Attentats à Bruxelles: 766 dossiers médicaux de victimes officiellement introduits

La cellule des victimes civiles de guerre et d'actes de terrorisme du Service fédéral des Pensions fait appel à l'expertise de l'Office médico-légal (OML), composé de médecins experts spécialisés dans l'évaluation des dommages corporels. Medex remplit cette tâche pour toutes les victimes d'actes terroristes en Belgique (quelle que soit leur nationalité), ainsi que pour les victimes belges d'actes terroristes à l'étranger. Des attentats du 22 mars 2016, 84% des dossiers concernent des victimes de Zaventem et le reste de Maelbeek. Près de la moitié des dossiers clôturés (45%) sont liés à des victimes souffrant d'une invalidité de 1 à 9% et presque "autant (44%) d'une invalidité de 10 à 39%. Pour 4%, l'invalidité est comprise entre 40 et 69% et pour 1% elle est supérieure à 70%". Certains dossiers n'ont pas encore pu être clôturés en raison de procédures judiciaires. Un séjour à l'étranger peut notamment retarder la procédure. La plupart des dossiers bouclés à ce jour concernent des personnes vivant en Belgique (94%). Pour un taux d'invalidité supérieur à 10%, la victime peut bénéficier d'une pension de dédommagement en plus du remboursement de ses frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'appareils orthopédiques et de prothèses. Si l'état d'une victime s'aggrave, elle peut introduire une demande d'examen d'aggravation auprès du Service fédéral des Pensions. Vingt-quatre demandes de révision pour aggravation ont été traitées. Le SPF précise encore que 34 personnes (dossiers) ont fait appel et que 31 ont engagé une procédure auprès du tribunal du travail. (Belga)