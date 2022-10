Challenger Pro League - Le SL16 s'impose face à Virton, le Club NXT fait de même contre Deinze

En première période, Ilyes Ziani a mis le feu aux poudres pour les Rouches dès les premières minutes (7e). Du côté de Virton, Rayanne Khemais a rejoint les vestiaires plus tôt que prévu après deux cartes jaunes (29e, 37e). Juste avant la pause, Sacha Banse a raté une occasion de doubler le score avec un penalty manqué (43e). De retour sur la pelouse, Ziani a rattrapé le coup avec un tir en pleine lucarne (55e). Dans les dernières minutes, Souleymane Anne a réussi à inquiéter le SL16 avec un but in extremis (88e). Avec cette victoire, les U23 du Standard passent devant leurs adversaires du jour et prennent la 8e place du classement provisoire avec 12 points. Les Virtonnais les précèdent avec 3 unités de moins. Plus au nord du pays, le Club NXT s'est imposé contre Deinze, lanterne rouge du classement. Dans la première période, Lennart Mertens s'est offert un doublé face à ses anciennes couleurs (27e, 80e). Au classement, les U23 du Club de Bruges prennent la 4e place provisoire avec 16 points alors que le Deinze pointe au dernier rang avec 8 unités. (Belga)