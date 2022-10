Dominic Thiem sauve 3 balles de match et rejoint Korda en demi-finales de l'European Open

Dans une rencontre à rebondissements, Thiem, vainqueur de l'US Open en 2020 et ancien numéro 3 mondial, a sauvé trois balles de match dans le jeu décisif du deuxième set pour finalement l'emporter en trois manches face à la première tête de série de ce tournoi ATP 250 sur dur, le Polonais Hubert Hurkacz, 25 ans, 11e joueur du monde, vainqueur sur le gazon de Halle en Allemagne cette année et finaliste du Masters 1000 à Montréal au mois d'août. Tombeur de Michael Geerts au premier tour, Thiem, 29 ans, 132e mondial, s'est imposé 3-6, 7-6 (11/9) et 7-6 (7/4) en près de 3 heures de jeu (2h55 minutes). L'Autrichien compte 17 titres ATP à son palmarès, mais son dernier succès remonte à cet US Open en 2020. Un peu plus tôt dans la journée, l'Américain Sebastian Korda, 22 ans, avait écarté en 52 minutes de jeu à peine le Japonais Yoshihito Nishioka, 8e tête de série et 39e à l'ATP: 6-0, 6-2. Jeudi, Sebastian Korda, ancien numéro 1 mondial chez les juniors et fils de Petr (ex-numéro 2 à l'ATP), avait sorti du tournoi le Russe Karen Khachanov (N.4), 18e joueur du monde. Nishioka, 27 ans, vainqueur du tournoi ATP 250 de Séoul au début du mois, n'aura pas mieux résisté. Dans le bas du tableau, David Goffin (ATP 58) jouera contre le Français Richard Gasquet (ATP 82) en session du soir (pas avant 19h00). Pour compléter ce plateau des quarts de finale, le Britannique Daniel Evans (N.5), 26e mondial, sera opposé au Canadien Felix Auger-Aliassime (N.2), 10e joueur du monde. (Belga)