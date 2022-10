European Open - "Un bon sentiment" pour David Goffin malgré son élimination en quarts de finale

"Richard a été très agressif en début de match et je n'ai pas trouvé mon rythme. Mes coups ne passaient pas et il m'a puni sur mes erreurs", a analysé Goffin qui a pourtant hérité d'une balle de set dans le jeu décisif de la seconde manche. "Il est resté calme avec son expérience et je pense qu'il a joué son meilleur match du tournoi. Un troisième set aurait été intéressant mais cela n'est pas arrivé malheureusement." Durant cette semaine, le natif de Rocourt a empoché deux victoires face au jeune Gilles-Arnaud Bailly et l'Argentin Diego Schwartzman, 19e mondial et tête de série N.3. "Malgré la défaite, je garde un bon sentiment. J'ai battu un joueur du top 20 et mon niveau en fin de match aujourd'hui (vendredi, ndlr.) était acceptable. Cela me met sur le bon chemin. J'espère enchaîner de bons tournois comme celui-ci pour retrouver mon meilleur niveau", a conclu Goffin qui participera au tournoi de Bâle la semaine prochaine. Vainqueur en 2016 à Anvers, Gasquet se montrait lui satisfait de sa qualification pour le dernier carré. "Ce n'était pas un match facile car David pouvait compter sur le soutien du public mais heureusement, j'ai pu prendre le dessus. Je remercie mes supporters aussi. Ils n'étaient pas beaucoup mais ils m'ont grandement soutenu. Nous verrons maintenant ce que cela donne en demi-finale." (Belga)