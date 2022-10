Jupiler Pro League: Quatre matches de suspension pour Sylla , trois pour Preciado

(Belga) Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football (URBSFA) a infligé quatre matches effectifs de suspension et une amende 3.000 euros à l'encontre du joueur du Club de Bruges Abakar Sylla. Le joueur de Genk Angelo Preciado a lui écopé de trois matches effectifs, plus un avec sursis, et d'une amende de 3.500 euros, a communiqué l'URBSFA vendredi.

Sylla a été exclu en fin de match dimanche dernier lors de la victoire 0-1 du Club dans le Topper à Anderlecht, pour un tacle dangereux, les deux pieds en avant, sur Mario Stroeykens. Directement convoqué devant le Comité disciplinaire, il avait d'abord écopé de trois matches effectifs de suspension. Les Brugeois ayant fait appel de la sanction, le Conseil disciplinaire s'est penché sur le dossier et vendredi et a décidé de lui infliger quatre rencontres de suspension. Il manquera donc le déplacement à l'Union Saint-Gilloise samedi mais aussi les duels face à Ostende (29/10), La Gantoise (06/11) et l'Antwerp (13/11). Preciado avait lui été exclu lors de la victoire 0-1 de Genk à Oud-Heverlee Louvain samedi dernier pour une poussée, le poing serré, sur Thorsteinsson. Le Comité disciplinaire lui avait infligé trois matches de suspension mais Genk avait fait appel de cette décision. Vendredi, le Conseil disciplinaire a décidé de maintenir la suspension à trois rencontres effectives. L'Équatorien manquera donc le déplacement à l'Antwerp dimanche mais les rencontres face à Malines (28/10) et Charleroi (04/11). (Belga)