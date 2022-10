Kurt Van de Wouwer nommé manager sportif de Lotto Soudal

Ancien coureur de l'équipe Lotto dans les années 90, Kurt Van de Wouwer, 51 ans, était devenu directeur sportif de l'équipe en 2013. Il a aussi dirigé les équipes U23 et dames de Lotto. "Je suis très fier de franchir cette nouvelle étape", explique Kurt Van de Wouwer dans un communiqué de Lotto Soudal. "Cette équipe représente beaucoup pour moi, après toutes ces années en tant que coureur, directeur sportif puis manager des équipes de développement et Ladies. Les équipes Lotto jouent un rôle crucial dans le cyclisme belge et mondial. La formation actuelle regorge de jeunes talents, accompagnés de coureurs internationaux de haut-vol qui débordent d'ambition. Je crois pleinement en l'avenir de la future équipe de Lotto Dstny et j'ai hâte de donner forme à ma nouvelle fonction". Pour rappel, John Lelangue quittera son poste de CEO à la fin de l'année. "Le processus de recrutement d'un nouveau CEO se poursuit avec la plus grande attention", indique Lotto Soudal. (Belga)