Le Cactus Muziekcentrum, une nouvelle salle de concerts, ouvre ses portes à Bruges

(Belga) Le Cactus Muziekcentrum, anciennement Cactusclub, a ouvert ses portes vendredi soir dans un tout nouveau bâtiment à Bruges. Il proposera quelque 80 concerts par an.

Le nouvel édifice comprend deux parties: une salle de concerts d'une capacité de 700 personnes et le Cactus Café, qui ouvrira bientôt au public. Des loges, des bureaux, une terrasse et deux salles de répétition seront également accessibles. Le Cactus Muziekcentrum organisera quelque 80 concerts par an, contre une cinquantaine pour l'ancien Cactusclub dans la salle Magdalena. (Belga)