Le nombre d'infections à la variole du singe augmente très faiblement

Le nombre d'infections était de 785 au 17 octobre. On dénombrait 410 cas en Flandre (52%), 282 cas à Bruxelles (36%) et 93 cas en Wallonie (12%). La semaine passée, le nombre de cas s'élevait à 779, la semaine d'avant à 775 et fin septembre à 770. Parmi les cas dont le sexe est connu, on retrouve 774 hommes, cinq femmes et trois personnes qui s'identifient différemment. L'âge de la grande majorité des cas se situe entre 16 et 71 ans. Il y a seulement deux cas âgés de moins de 16 ans: un enfant de moins de 3 ans et un autre de plus de 12 ans. Parmi les personnes infectées, 39 ont été transportées à l'hôpital. Dans les hospitalisations figurent 28 personnes qui ont été se faire soigner (dont quatre ayant un trouble immunitaire sous-jacent), trois personnes pour qui l'isolement à domicile n'était pas possible et huit pour une raison inconnue. Il y a pour l'instant un seul cas de décès rapporté chez une personne présentant des problèmes de santé sous-jacents, indique Sciensano. Depuis que la vaccination a débuté, 3.476 premières doses du vaccin contre la variole du singe ont été administrées. Il y a encore 807 vaccinations prévues cette semaine. Sciensano souligne qu'un intervalle de deux semaines doit de préférence être respecté entre un vaccin contre la variole du singe et un vaccin saisonnier contre la grippe ou le Covid. Un vaccin contre la grippe peut cependant être administré en même temps qu'un vaccin contre le Covid, à condition de le faire dans l'autre bras. (Belga)