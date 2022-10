Les proches de deux victimes du festival Astroworld ont conclu un accord avec Travis Scott

Au total, plus de 500 actions en justice, intentées par les proches des victimes, sont en cours à l'encontre de Travis Scott et de Live Nation, l'autre organisateur de l'événement Le festival Astroworld à Houston a tourné au drame après que des mouvements de foule massifs ont blessé plus d'une centaine de personnes et entrainé le décès de 10 d'entre elles. Le rappeur est accusé de n'avoir pas mis assez rapidement fin à son concert dès les premiers signes de l'incident. L'enquête a mis en exergue de nombreuses failles dans la sécurité. (Belga)