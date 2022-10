Peter De Buysscher élu vice-président du comité exécutif d'Interpol pour l'Europe

Peter De Buysscher a été élu par les 195 États membres d'Interpol lors de l'Assemblée générale qui se tenait à Delhi, en Inde. Il était en concurrence avec des personnes issues d'Andorre, de Macédoine du Nord, de Russie et de Turquie. Un Belge n'avait plus occupé un poste à responsabilités aussi important depuis 1957. Il est également le représentant belge au sein du Conseil d'administration d'Europol, l'agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité. "C'est un honneur de pouvoir renforcer la coopération policière opérationnelle aux côtés de tous les services de police en endossant cette fonction exécutive" a réagi le principal intéressé après sa nomination. Du côté de la police fédérale, on s'est déclaré très satisfait de cette élection. "Le résultat de cette élection montre clairement que la police belge joue un rôle important, voire prépondérant, dans la coopération policière internationale et qu'elle est appréciée dans le monde entier pour son rôle dans l'approche internationale des questions de sécurité", a commenté le commissaire général Marc De Mesmaeker. (Belga)