"Saint-Omer" d'Alice Diop et "Drii Winter" de Michael Koch récompensés au festival de Gand

A propos du lauréat, le jury international a souligné "la rigueur et la sobriété qui se dégagent tant de la réalisation que de la prestation des acteurs dans ce film exceptionnel". "Saint-Omer" est le premier film de fiction de la cinéaste Alice Diop, après toute une série de documentaires sociaux engagés qui jettent un regard sur les problèmes et les inégalités au sein de la société française. C'est d'ailleurs ce film qui représentera la France aux Oscars. Comme chaque année, le jury a aussi remis un prix pour la bande originale "qui a le plus d'impact sur un film". Le Georges Delerue Award for Best Music revient à la tragédie "Drii Winter", de Michael Koch. Les compositeurs Tobias Koch et Jannik Giger ont écrit une "partition poétique qui ne fait que renforcer le caractère fascinant du film". (Belga)