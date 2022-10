Ysaline Bonaventure se qualifie pour les demi-finales à Hambourg

Bonaventure, 118e mondiale et tête de série N.1, s'est imposée en deux sets 6-1, 6-3 en seulement 51 minutes de jeu contre la Russe Anastasia Tikhonova, 225e mondiale et tête de série N.8. Pour une place en finale, la Stavelotaine affrontera la Tchèque Tereza Smitkova, 674e mondiale et issue des qualifications, qui l'a emporté 6-2, 6-2 contre l'Allemande Yana Morderger, 530e mondiale et également issue des qualifications. En double, Eliessa Vanlangendonck, associée à l'Allemande Anna Marie Weissheim, a été éliminée au premier tour après une défaite 7-6 (7/4), 6-0 contre les Allemandes Anna Klasen et Julia Middendorf. (Belga)