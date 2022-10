Brussels Ekiden - Koen Naert ne courra pas de marathon cet automne en faveur de "courses plus courtes"

(Belga) Koen Naert a remporté avec son club de l'Excelsior Brussels le Brussels Ekiden, un marathon en relais dans et autour du Stade Roi Baudouin samedi. Après la course, l'ancien champion d'Europe a expliqué ses projets pour les mois à venir. "Cet hiver, je veux travailler sur ma vitesse de base et courir des courses plus courtes", a-t-il ainsi exposé.

"Après les championnats d'Europe, je suis parti en vacances en Italie avec ma famille", a déclaré Naert. "Je voulais y courir environ trois fois par semaine, mais comme ça ne collait pas avec les projets de vacances, j'ai séché l'entraînement. Ma famille a déjà fait tellement de sacrifices, ils devaient passer en premier. Après trois semaines de repos, j'ai recommencé à monter en puissance, mais il y a trois semaines, j'ai eu le COVID et j'ai dû tout recommencer. L'entraînement ne se passe pas encore comme je le souhaite. Je pense que j'ai besoin de deux ou trois semaines supplémentaires pour atteindre un niveau de base solide." Un marathon automnal n'est pas au programme de Naert. "Cet hiver, je veux travailler sur ma vitesse de base et courir des courses plus courtes", explique-t-il. "Au Seven Hills Run, j'aimerais être très bon, mais ça risque d'être un peu juste après le COVID". La classique néerlandaise de 15 kilomètres à travers Nimègue aura lieu le 20 novembre. Au printemps 2023, Naert prévoit un autre marathon. "Mais le choix n'est pas encore fixé", précise-t-il. "Au départ, je pensais à une course très tôt dans l'année, mais maintenant j'ai un peu de retard. Aux Championnats d'Europe, j'ai appris que l'on pouvait être à 99 % après trois mois d'entraînement, mais pas à 100 %", conclut Naert.