Challenger Pro League - Le Beerschot remporte une victoire cruciale chez les jeunes de Genk

Dès l'entame, Baeten a ouvert le score en faveur des Rats (3e) sur un service de Verlinden. Beniangba a remis les deux équipes à égalité quelques minutes après le retour des vestiaires (49e), mais Baeten a inscrit son deuxième but de la rencontre dans la foulée (50e) pour remettre le Beerschot aux commandes. En fin de rencontre, Al Mazyani a écopé d'une carte rouge du côté limbourgeois (90e+4), mais sans conséquence sur le score final. Après une défaite au RWDM et un match nul contre Dender, le Beerschot retrouve le chemin de la victoire et remonte provisoirement à la deuxième place du classement avec 17 points, à une longueur de Beveren qui se déplace dimanche au RWDM. Genk est 11e et compte 8 points comme Dender et Deinze, qui forment avec les jeunes Limbourgeois le trio de bas de classement. (Belga)