Charleroi se sépare de son entraîneur Edward Still, Frank Defays assure l'intérim

Cette défaite dans la Venise du Nord est la 8e de la saison pour Charleroi, qui reste sur un 4/21. Les Zèbres sont 11es du classement avec 16 points en 14 matches. "Au lendemain de la défaite au Cercle de Bruges, le Sporting de Charleroi a pris la décision de se séparer de son entraîneur principal, Edward Still, en raison des résultats de ces dernières semaines. Le Club remercie Edward pour son travail durant les 16 derniers mois, ainsi que pour le professionnalisme et la structure qu'il aura largement contribué à mettre en place au Sporting", indique le club carolo sur son site internet. La direction carolo communiquera prochainement sur le successeur d'Edward Still au poste d'entraîneur principal. En attendant l'arrivée d'un nouveau T1, c'est l'adjoint Frank Defays qui assurera l'intérim à la tête de l'équipe première, qui s'apprête à affronter les deux premiers du championnat. Charleroi recevra en effet l'Antwerp le 30 octobre avant d'aller à Genk le 4 novembre. Edward Still, 31 ans, était devenu entraîneur principal des Zèbres en mai 2021, prenant la succession de Karim Belhocine. Il s'agissait là d'une première expérience de T1 pour l'ancien assistant d'Ivan Leko (au FC Bruges, à l'Antwerp et à Shanghai), qui avait signé un contrat à durée indéterminée. Edward Still est le 4e entraîneur de D1A à être limogé cette saison après Karim Belhocine (Courtrai), Dominik Thalhammer (CS Bruges) et Danny Buijs (Malines). (Belga)