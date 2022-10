Coupe du monde de ski alpin - Le géant femmes de Sölden annulé en raison des conditions météo

Une forte pluie s'est invitée sur la station du Tyrol, transformée en neige à partir de 2.500 m d'altitude sur une partie du glacier du Rettenbach, où devait se dérouler la course. "En raison des conditions météo actuelles et des prévisions, le jury et le comité d'organisation local ont décidé d'annuler le géant femmes du jour", écrivent les organisateurs dans un communiqué. Le ski libre, entraînement officiel, avait déjà été annulé vendredi à cause d'un fort vent qui empêchait les remontées mécaniques de fonctionner. La dernière annulation à Sölden, qui ouvre depuis plus de 20 ans la saison de ski alpin fin octobre, remonte à 2018 lorsque la course hommes n'avait pas pu s'élancer. Le circuit masculin doit toujours débuter dimanche avec un géant (première manche à 10h00 HB, seconde manche à 13h00). (Belga)