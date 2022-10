David Goffin hérite de l'Américain Brandon Nakashima au premier tour

Bénéficiaire d'une invitation pour le tournoi de Bâle, Goffin n'a jamais affronté Nakashima durant sa carrière. L'Américain, 21 ans, a déjà joué trois finales sur le circuit ATP et a remporté le tournoi de San Diego fin septembre. En cas de qualification pour le 2e tour, le N.1 belge sera opposé au vainqueur du match entre le Norvégien Casper Ruud, 3e mondial et tête de série N.2, et le Suisse Stan Wawrinka (ATP 193), ancien N.3 mondial et vainqueur de trois tournois du Grand Chelem: l'Open d'Australie (2014), Roland-Garros (2015) et l'US Open (2016). Vendredi, le natif de Rocourt a été éliminé en quarts de finale de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, par le Français Richard Gasquet (ATP 82). (Belga)