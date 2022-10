European Open - Sebastian Korda premier qualifié pour la finale à Anvers

Korda, 36e mondial, s'est imposé en trois sets 6-7 (4/7), 6-3, 7-6 (7/4) face à l'Autrichien Dominic Thiem, 132e mondial, ancien N.3 mondial et vainqueur de l'US Open en 2020, au bout de 2 heures et 43 minutes de jeu sur le court central. Korda, 22 ans et fils de l'ancien N.2 mondial Petr Korda, va disputer dans la Métropole la 4e finale de sa carrière, la 2e cette année après celle perdue à Gijon dimanche dernier. L'Américain a l'opportunité de remporter son deuxième titre sur le circuit après celui conquis à Parme en 2021. En finale, Korda défiera le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Canadien Felix Auger-Aliassime, 10e mondial et tête de série N.2, et le Français Richard Gasquet, 82e mondial et tombeur de David Goffin en quarts de finale vendredi. L'Italien Jannik Sinner est le tenant du titre à Anvers. (Belga)