WTA Guadalajara - Maria Sakkari décroche le dernier billet pour le Masters

Sakkari, tête de série N.4, s'est imposée 6-1, 5-7, 6-4 lors de ce match où Kudermetova (N.8) se serait également qualifiée pour le Masters en cas de victoire. Le prestigieux tournoi de fin de saison, organisé cette année à Forth Worth, du 31 octobre au 7 novembre, oppose les huit meilleures joueuses de l'année. La Polonaise Iga Swiatek, numéro un mondiale incontestée avec huit titres à son actif cette saison, dont Roland-Garros et l'US Open, sa dauphine tunisienne Ons Jabeur et l'Américaine Jessica Pegula étaient assurées d'être présentes aux Masters avant même le début de la semaine. Le tournoi mexicain de Guadalajara a désigné les cinq autres participantes: la Française Caroline Garcia, la jeune Américaine Coco Gauff, les Russes Aryna Sabalenka et Daria Kasatkina et, dernière qualifiée, Sakkari. Dans les autres quarts de finale disputés vendredi à Guadalajara, la Bélarusse Victoria Azarenka a pris le meilleur sur Gauff, 7-6 (7/2), 4-6, 6-3, Pegula a balayé sa compatriote Sloane Stephens 6-2, 6-2 et Marie Bouzkova s'est qualifiée après l'abandon de la Russe Anna Kalinskaya, alors que la Tchèque menait 5-2. Samedi en demi-finales, Jessica Pegula affrontera Victoria Azarenka, tandis que Maria Sakkari jouera contre Marie Bouzkova. (Belga)