Arsenal perd des plumes à Southampton, Aston Villa et Leicester font une affaire en or

Granit Xhaka (11e) a donné une avance rapide aux Gunners au St. Mary's Stadium, mais Stuart Armstrong (65e) a gardé un point à domicile. Albert Sambi Lokonga n'a pas joué pour l'équipe visiteuse. Le départ de Steven Gerrard au poste d'entraîneur n'a pas fait de mal à Aston Villa devant son public contre Brentford (4-0). Les Villans ont pris un départ fulgurant avec des buts de Leon Bailey (2e) et Danny Ings (7e et 14e). Ollie Watkins (59e) a également trouvé les filets. Leander Dendoncker a été remplacé quelques minutes après le dernier but (63e). Dans le bas du classement, Leicester est également en train de revivre. A Wolverhampton, ils ont obtenu un 6 sur 6 avec une victoire imposante (4-0). Youri Tielemans (8e) a donné l'avantage aux Foxes sur une frappe à distance en pleine lucarne avant que Harvey Barnes (19e) double le score. James Maddison (66e) et Jamie Vardy (80e) ont également participé à la fête. Tielemans et Wout Faes sont restés alignés tout au long du match, Dennis Praet a été monté à l'heure de jeu. Malgré ce match nul, Arsenal reste en tête du classement du championnat d'Angleterre avec 28 points. Aston Villa et Leicester remontent à la 14e et 16e place avec respectivement 12 et 11 points. (Belga)