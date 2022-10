Coupe du monde de ski alpin - Premier vainqueur de la saison, le Suisse Odermatt remporte le slalom géant de Sölden

Marco Odermatt, tenant du titre du gros globe de cristal, s'était montré le plus rapide de la première manche et, 9e de la seconde, a pu conserver son viatique pour l'emporter avec 7/100es de seconde d'avance sur le Slovène Zan Kranjec et le Norvégien Henrik Kristoffersen. Le champion olympique, 25 ans, décroche son 30e podium en carrière et la 12e victoire de sa carrière en Coupe du monde, la 8e en géant. (Belga)