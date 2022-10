DP World Tour - Open de Majorque: classement final

(Belga) Classement final de l'Open de Majorque de golf, épreuve du DP World Tour et doté de 2.000.000 dollars, dimanche à Palma de Majorque en Espagne.

1. Paul Yannik (All) 269=71-64-62-72 -15; 2. Paul Waring (Ang) 270=70-66-68-66, Nicolai Von Dellingshausen (All) 270=71-66-64-69; 4 Dale Whitnell (Ang) 271=68-63-68-72, Ryan Fox (N-Z) 271=68-64-65-74; 6. Jeff Winther (Dan) 272=67-69-68-68, Jazz Janewattananond (Tai) 272=66-69-66-71, Marcus Armitage (Ang) 272=63-73-63-73; 9. Ewen Ferguson (Eco) 273=69-70-65-69, Hurly Long (All) 273=67-69-66-71 (Belga)