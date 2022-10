European Open - Félix Auger-Aliassime: "Une finale est toujours un match spécial

"Ce nouveau titre me procure un sentiment agréable", a déclaré le Canadien, 10e mondial et tête de série N.2 dans la Métropole. "J'essaie chaque semaine de jouer à un niveau constant et de survivre à des matches difficiles. Je suis content que cela soit maintenant le cas. Par le passé, je ne jouais pas mal en finale mais cela ne fonctionnait pas souvent", ajoute Auger-Aliassime, qui a perdu neuf finales, dont les huit premières. "Une finale est toujours un match spécial, même pour les Federer de ce monde", poursuit le protégé de Toni Nadal. "Aujourd'hui, j'ai pu jouer mon meilleur tennis dans une finale, cela me rend très heureux". Félix Auger-Aliassime va profiter de son succès à Anvers pour grimper à la 9e place du classement ATP lundi, et se placer de surcroît en ordre utile dans la course à la qualification pour le Masters de Turin (13 au 20 novembre). "Ce serait super d'y participer, mais je profite surtout de ma victoire ici. Il y a une super ambiance dans la salle, je me suis amusé toute la semaine". (Belga)