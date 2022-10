Europol signale l'augmentation d'attaques contre des distributeurs automatiques de billets

(Belga) Le nombre d'attaques contre des distributeurs automatiques de billets augmente de manière drastique en Europe, et les explosifs utilisés par les criminels s'avèrent de plus en lourds et dangereux, avertit dimanche Europol.

"De plus en plus souvent, des explosifs extrêmes sont utilisés, à même de causer des dégâts aux bâtiments et de faire des blessés", a confié dimanche à La Haye, aux Pays-Bas, la porte-parole d'Europol, Claire Georges, à l'agence de presse dpa. Cette tendance a été observée par les enquêteurs dans tous les pays européens, mais elle est particulièrement marquée en Allemagne, dans le sud de l'Europe et dans les pays baltes. Les attaques de distributeurs automatiques de billets sont principalement le fait de bandes criminelles efficaces qui se sont spécialisées dans ce type de méfaits et agissent à l'international, selon la porte-parole". "Ce sont les attaques de banques modernes", met-elle en perspective. Les chiffres exacts relatifs à cette tendance ne sont pas encore disponibles, car les Etats membres ne signalent que les actes avec un caractère international aux autorités européennes. (Belga)