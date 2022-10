Les Néerlandais Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp remportent le double à Anvers

(Belga) Tallon Griekspoor et Botic van de Zandschulp ont remporté le tournoi de double de l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers joué sur surface dure et doté de 648.130 euros. En finale, les Néerlandais ont battu le duo formé par le Néerlandais Matwé Middelkoop et l'Indien Rohan Bopanna, têtes de série N.2 et tombeurs de Sander Gillé et Joran Vliegen au premier tour, 3-6, 6-3 et 10/6 dans le super tie break en 1 heure et 6 minutes de jeu, dimanche à la Lotto Arena.