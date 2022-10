Ligue 1: Rennes au carré, Lorient accroché, Strasbourg ressuscité

Rennes a conquis dimanche la quatrième place avec un succès tardif à Angers (2-1), le quatrième d'affilée en Ligue 1, dans une 12e journée à rebondissements pour Lorient, accroché à Troyes (2-2), et pour Strasbourg, accrocheur à Toulouse (2-2).

- Rennes "dans les temps" -

Et de quatre pour Rennes! Les Bretons connaissent un mois d'octobre doré en championnat, une réussite qui les rapproche du podium, à trois points de Lens (2e), vainqueur 1-0 samedi à Marseille (4e), et de Lorient (3e) qui a difficilement ramené un nul de Troyes.

L'équipe dirigée par Bruno Genesio aborde avec confiance les trois derniers matches avant la longue trêve du Mondial: à domicile contre Montpellier et Toulouse, avec un déplacement à Lille entretemps.

"Avec deux points de moyenne par match, on est dans les temps", a réagi l'entraîneur des Rouge et Noir. Mais "il reste beaucoup de matches à jouer, personne ne sait ce qu'il va se passer après la longue coupure", a-t-il nuancé.

Chez la nouvelle lanterne rouge, les Rennais ont gagné "sans être très bon", mais il n'a pas voulu "faire la fine bouche".

La libération est venue d'un long dégagement au pied de Steve Mandanda exploité par Matthis Abline, fauché dans la surface six minutes après son entrée en jeu. Le milieu croate Lovro Majer, autre entrant, a converti le penalty à la 93e minute.

Avant cela, deux joueurs s'étaient rendus coups pour coups. Même prénom, même âge, même poste: l'avant-centre rennais Amine Gouiri, 22 ans, a ouvert le score à la 43e minute, mais son homologue du SCO Amine Salama lui a répondu à la 53e.

Pour Gouiri, c'est un cinquième but en six matches. Joueur de Régional 1 (6e div.) il y a moins d'un an, Salama récidive après son but la semaine dernière à Toulouse.

- 2e victoire pour Brest -

Dix-neuvième au coup d'envoi, Angers (8 pts) a glissé au dernier rang après la nette victoire (3-1) à Clermont de Brest (9 pts).

En Auvergne, les Ty'Zefs ont signé leur deuxième succès cette saison, deux mois après le premier, et deux semaines après le limogeage de l'entraîneur Michel Der Zakarian. Les voilà désormais à la dix-septième place, en position de premier relégable.

La mise à l'écart d'Oscar Garcia, à Reims, a peut-être aussi donné un coup de fouet à l'équipe désormais dirigée par William Still. Une semaine après avoir tenu tête à Lorient (0-0), le club champenois s'est donné de l'air contre Auxerre (2-1) grâce à un but de l'attaquant japonais Junya Ito dans les dernières minutes.

Reims est quatorzième et Auxerre, dix-huitième avec neuf points, soit le même total que le premier non-relégable, Strasbourg.

Les Alsaciens sont revenus de très loin à Toulouse (2-2), où ils étaient menés 2-0. Lebo Mothiba (65e) et Kevin Gameiro (73e) ont permis à leur entraîneur Julien Stéphan de mieux respirer, alors qu'une troisième défaite en trois semaines se profilait.

Strasbourg repart même de chez l'épatant promu, dixième, avec quelques regrets. L'arbitre Jérémy Stinat a failli leur accorder un penalty en toute fin de rencontre, avant de se raviser avec l'appui de la VAR.

Dans le haut de tableau, Lorient a connu un coup d'arrêt à Troyes (2-2). Les Merlus, deux fois menés au score, ont toutefois trouvé les ressources pour ramener un point.

La 12e journée de Ligue 1 se referme dimanche avec Nice-Nantes (17h05) et Lille-Monaco (20h45).