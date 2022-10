Lorenzo Musetti bat Matteo Berrettini en finale à Naples

(Belga) Lorenzo Musetti s'est adjugé dimanche le tournoi ATP 250 de Naples. Le Toscan, 24e mondial et tête de série N.4, a battu Matteo Berrettini, 16e mondial et tête de série N.2, en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 dans la finale 100 % italienne de ce tournoi joué sur surface dure et doté de 612.000 euros.