Maryna Zanevska s'offre le 2e titre de sa carrière à Rouen

Après avoir dû sauver une balle de set dans la première manche, la joueuse belge de 29 ans, 85e mondiale et tête de série N.7, s'est imposée en deux sets 7-6 (8/6), 6-1 et 1 heure et 41 minutes de jeu face à la Suissesse Viktorija Golubic, 90e mondiale et tête de série N.5, en finale de cette première édition du tournoi de Rouen. La native d'Odessa, naturalisée belge en 2016, a ajouté dimanche un deuxième titre WTA à son palmarès, après son titre décroché l'année dernière au tournoi WTA 250 de Gdynia en Pologne. (Belga)