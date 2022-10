NBA: Dallas écrase Memphis, les Celtics toujours invaincus

Les Dallas Mavericks de Luka Doncic se sont largement imposés face aux Memphis Grizzlies de Ja Morant (137-96), samedi en NBA, tandis que les Boston Celtics continuent sur leur lancée en ce début de saison, avec une troisième victoire en autant de matches, en battant l’Orlando Magic (120-126).

Finalistes de conférence Ouest la saison dernière, les Mavericks ont pu compter sur un Doncic en feu pour remporter leur premier match cette saison. La star slovène a inscrit 32 points, pris 7 rebonds et offert 10 passes.

Fraîchement recruté de Houston, Christian Wood a ajouté 25 points et 12 rebonds pour assurer la victoire des Mavericks face à des Grizzlies trop imprécis (9 sur 33 à 3 pts), où Ja Morant a été contenu à 20 points.

Pour les Celtics, tout va comme sur des roulettes. Après un match plutôt serré, les finalistes NBA de la saison dernière ont fini par prendre le dessus sur le Magic, portés par un Jayson Tatum intenable, affichant 40 points, 8 rebonds et 2 contres au compteur.

La star des Celtics devient le premier joueur de l’histoire de la franchise à marquer 100 points lors des trois premiers matches de la saison.

Derrick White s’est également illustré (27 pts), et Jaylen Brown a inscrit 12 points et pris 9 rebonds.

"Nous ne sommes pas encore prêts"

En bas de classement, les Sixers ont enchaîné de leur côté une troisième défaite, s’inclinant face aux San Antonio Spurs 114-105.

Après avoir perdu face à Boston et Milwaukee, les hommes de Doc Rivers pouvaient espérer se relancer face à une franchise de San Antonio en reconstruction.

Mais, malgré les 40 points et 13 rebonds de Joel Embiid, les Sixers ont souffert défensivement, en laissant six joueurs des Spurs marquer 11 points ou plus.

"Nous ne sommes pas encore prêts", s'est lamenté Rivers. "Franchement, nous ne sommes tout simplement pas prêts. Nous ne sommes pas encore prêts à gagner. On le sent et nous avons donc beaucoup de travail à faire."

A Chicago, les Cleveland Cavaliers, particulièrement adroits derrière le cercle (16 sur 27) ont dominé les Bulls (128-96), grâce notamment à leur recrue Donovan Mitchell (32 pts).

Enfin, Giannis Antetokounmpo a marqué 44 points et pris 12 rebonds pour permettre aux Bucks de l’emporter face aux Houston Rockets (125-105).

- Batum en vue -

Du côté des Français, Nicolas Batum a été le plus en vue, s’illustrant avec les Clippers, vainqueurs des Sacramento Kings (). Le vétéran a inscrit 7 points, pris 5 rebonds, offert 3 passes et réussi 1 contre et 2 interceptions. Sur le banc, Moussa Diabaté n’est pas entré en jeu.

Killian Hayes a de son côté marqué 5 points et offert 2 passes dans la défaite des Détroit Pistons face aux Indiana Pacers (124-115).

Ousmane Dieng (Thunder) a joué 7 minutes pour une ligne statistique vierge, alors que la franchise de l’Oklahoma a perdu face aux Denver Nuggets (122-117) d’un Nikola Jokic en mode triple-double (19 pts, 16 rbds et 13 passes).

Enfin, toujours blessé à la cheville, Frank Ntilikina (Mavericks) n’a pas encore joué cette saison.