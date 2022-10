Rock'n Run avec Querinjean et AV Lokeren avec Lisa Rooms gagnent les Relays à Berlare

Mais comme le règlement stipule qu'une équipe composée de trois athlètes de différents clubs voit ses points divisés en deux, c'est le club de Herve avec Regis Thibert, Arnaud Collard et Clement Deflandre qui l'emporte. Lyra-Lierse avec Jochem Vermeulen, Ward Leunckens et Hamish Carson est 3e. Favori des débats, le Daring Club de Louvain n'a pu aller au bout en raison de la blessure de son dernier coureur Guillaume Grimard qui avait entamé son relais avec une confortable avance. Rock'n Run en a profité avec Maxime Delvoie, Antoine Senard et Ruben Querinjean, double champion de Belgique de cross court. Chez les dames, comme l'an dernier le club d'AV Lokeren avec notamment Lisa Rooms s'est imposé dans cette manche d'ouverture. Si Waremme avec Juliette Secretin, Charlotte Mouchet et Chloé Herbiet a fait longtemps la course en tête, les Liégeoises finiront 3es. La victoire est revenue au club d'AV Lokeren avec Elise Van Raemdonck, Charlotte Van Hese et Lisa Rooms. AC Waasland, avec Nanouk Stevens, Charlotte Penneman et Nina Lauwaert est 2e. Tenante du titre de la Crosscup, Mieke Gorissen a vu son club De Demer se contenter de la 8e place. La prochaine manche et la première individuelle est prévue dimanche à Mol. (Belga)