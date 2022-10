Team Anvers battu en finale du Challenger de Tainan City à Taïwan

Dennis Donkor, Thibaut Vervoort, Nick Celis et Bryan De Valck se sont inclinés en prolongation en finale contre les Serbes de Ub Huishan 16 à 14. Les Anversois avaient entamé leur groupe par un succès 21 à 6 face aux Taïwanais de Changhua avec 8 points de Dennis Donkor (2 rebonds), 6 points et 9 rebonds pour Thibaut Vervoort, 5 points, 5 rebonds pour Nick Celis et 2 points pour Bryan De Valck (1 rebond). Anvers s'est imposé ensuite 21-16 contre les Polonais de Varsovie (Donkor: 7 pts, 2 rbds, Celis 8 pts, 4 rebonds, Vervoort 3 pts, 3 rbds et De Valck 3 pts, 2 rbds). En quarts de finale contre Belgrade, les Belges ont battu les Serbes 17 à 15 (Donkor 6 pts, 4 rbds, Celis 6 pts, 6 rbds, Vervoort 3 pts, 9 rbds et De Valck 2 pts, 2 rbds). En demi-finales contre les Lituaniens de Saikiai, Team Antwerp s'est imposé 19 à 15 (Donkor 6 pts, 1 rebond, Celis 7pts, 6 rbds, Vervoort 6 pas, 3 rbds et De Valck 5 rbds) En finale, Vervoort (3 pts, 4 rebonds) avait égalisé à 4 secondes du terme pour arracher la prolongation (14-14), mais un tir à deux points côté serbe a mis fin à la partie. Team Antwerp est déjà assuré de sa place en finale du WorldTour à Abou Dhabi les 10 et 11 décembre. (Belga)