Trois blessés, dont deux graves, lors d'un accident impliquant une ambulance à Rixensart

(Belga) Deux personnes ont été grièvement blessées, et une troisième plus légèrement, lors d'un accident impliquant une ambulance et une voiture, dimanche après-midi à Rixensart, dans le Brabant wallon, a-t-on appris dans la soirée auprès de l'amicale des corps de sauvetage (ACS) de La Hulpe.