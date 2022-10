Après le vent et les averses, du soleil et jusqu'à 20 degrés pour le restant de la semaine

(Belga) Après la journée de lundi, marquée par des averses et un temps assez venteux, la météo s'éclaircira progressivement pour le plus grand plaisir des élèves francophones qui pourront ainsi profiter de la première édition des vacances d'automne (Toussaint) prolongées, sous un beau soleil d'automne et avec des températures atteignant jusqu'à 20 degrés, selon le bilan à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.